ثقافة وفنون

فيلم The Smashing Machine يحصل على تقييم 92%

ذا روك، فيتو
ذا روك، فيتو

حصل فيلم The Smashing Machine، للمخرج بيني سافدي، ومن بطولة دواين جونسون، وإيملي بلانت، على تقييم 92% من نقاد موقع التقييمات الشهير Rotten Tomatoes.

وحصل الفيلم  على ذلك التقييم، بعد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات الدورة ٨٢، من مهرجان فينيسيا، وبعد 13 مراجعة نقدية.

Image

تفاصيل فيلم The Smashing Machine

“The Smashing Machine، هو فيلم دراما رياضي سيرة ذاتية أمريكي، من تأليف وإخراج وإنتاج وتحرير بيني صفدي، وهو من بطولة دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، وإيميلي بلنت. سيعرض في 3 أكتوبر 2025.

الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي

وتستمر فعاليات مهرجان فينيسيا من 27 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2025، وهو اليوم الأخير للمهرجان والذي سيشهد حفل توزيع جوائز الدورة 82 لمهرجان فينيسيا.

Image

أفلام مهرجان فينيسيا

 وتضم المسابقة الرسمية لمهرجان فينسيا، عددا من أهم الأفلام العالمية، التي ستتنافس على الفوز بجائزة الأسد الذهبي:

"Frankenstein" لـ Guillermo del Toro

"Bugonia" لـ Yorgos Lanthimos

"Jay Kelly" لنوح باومبخ

"After the Hunt" لـ Luca Guadagnino

"The Smashing Machine" لبيني سفدي

"A House of Dynamite" لـ Kathryn Bigelow.

"Father Mother Sister Brother" لـ Jim Jarmusch

"The Wizard of the Kremlin" لـ Olivier Assayas 

"صوت هند رجب" لـ كوثر بن هنية وآخرين.

فيلم "صوت هند رجب" لكوثر بن هنية ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي الدولي

لجنة تحكيم الدورة 82 من مهرجان فينيسيا

ويترأس  لجنة تحكيم الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المخرج الأمريكي ألكسندر باين، الذي أخرج Sideways وNebraska. 

فيما تضم اللجنة عدد من صناع السينما العالمية، وهم ستيفان بريزي، وماورا ديلبيرو، وكريستيان مونجيو، وفيرناندا توريس، وتشاو تاو، فيما ترأس الفرنسية جوليا دوكورنو لجنة مسابقة "آفاق" (Orizzonti).

فيلم افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي

وشهد حفل افتتاح الدورة ٨٢ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، عرض الفيلم الإيطالي La Grazia للمخرج باولو سورينتينو.

‏ويحكي فيلم La Grazia، قصة ماريانو دي سانتيس، الرئيس الذي يقترب من نهاية ولايته، ويواجه قرارين مصيريين يتعلقان بطلبات عفو رئاسي، تتقاطع مع حياته الشخصية، لتتصاعد أحداث الفيلم ويواجه عدة صعوبات.

