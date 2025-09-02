بعد مداخلة أحمد السقا، عمرو أديب يوجه سؤالا محرجا لـ عمرو يوسف

أحمد السقا، أعرب الفنان أحمد السقا عن تقديره للنجم عمرو يوسف، قائلا: "هو صديق وأخ بالنسبة لي، وفنان كبير".

إشادة بفيلم "درويش"

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، قال السقا: "أنا مبسوط بفيلم درويش بشكل كبير، وهو فيلم حلو"، موجهًا التهنئة لكل فريق العمل على المجهود المبذول.

أحمد السقا: "فيلم درويش يجبرك على مشاهدته"

وأوضح السقا أن الفيلم يتمتع بجاذبية خاصة، قائلًا: "فيلم درويش يجبرك على مشاهدته، وتحياتي لفريق العمل".

مداعبات على الهواء بين عمرو أديب وعمرو يوسف

وخلال الحديث، مازح الإعلامي عمرو أديب ضيفه قائلًا: "أنت نطيت من البلكونة؟ أصل أحمد السقا بينط من الكوبري".ليعلق عمرو يوسف ضاحكًا: "أجي جنبه إيه.. ده ولع في نفسه".



وعاد الفنان عمرو يوسف إلى شاشة السينما بفيلم جديد بعنوان "درويش"، حيث يقدم من خلاله شخصية خارج على القانون للمرة الثامنة في مسيرته الفنية.

سبق أن جسّد عمرو يوسف هذا النوع من الأدوار في مجموعة من الأفلام الناجحة، بداية من “مقلب حرامية” مرورًا بـ “برتيتا” و"الثمن"، وصولًا إلى ثلاثية " أولاد رزق"، ثم فيلم “شقو” الذي حقق نجاحًا لافتًا في موسم عيد الفطر الماضي.

