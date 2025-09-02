الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد مداخلة أحمد السقا، عمرو أديب يوجه سؤالا محرجا لـ عمرو يوسف

أحمد السقا وعمرو
أحمد السقا وعمرو يوسف، فيتو

أحمد السقا، أعرب الفنان أحمد السقا عن تقديره للنجم عمرو يوسف، قائلا: "هو صديق وأخ بالنسبة لي، وفنان كبير".

إشادة بفيلم "درويش"

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، قال السقا: "أنا مبسوط بفيلم درويش بشكل كبير، وهو فيلم حلو"، موجهًا التهنئة لكل فريق العمل على المجهود المبذول.

أحمد السقا: "فيلم درويش يجبرك على مشاهدته"

وأوضح السقا أن الفيلم يتمتع بجاذبية خاصة، قائلًا: "فيلم درويش يجبرك على مشاهدته، وتحياتي لفريق العمل".

مداعبات على الهواء بين عمرو أديب وعمرو يوسف

وخلال الحديث، مازح الإعلامي عمرو أديب ضيفه قائلًا: "أنت نطيت من البلكونة؟ أصل أحمد السقا بينط من الكوبري".ليعلق عمرو يوسف ضاحكًا: "أجي جنبه إيه.. ده ولع في نفسه".


وعاد الفنان عمرو يوسف إلى شاشة السينما بفيلم جديد بعنوان "درويش"، حيث يقدم من خلاله شخصية خارج على القانون للمرة الثامنة في مسيرته الفنية.

سبق أن جسّد عمرو يوسف هذا النوع من الأدوار في مجموعة من الأفلام الناجحة، بداية من “مقلب حرامية” مرورًا بـ “برتيتا” و"الثمن"، وصولًا إلى ثلاثية " أولاد رزق"، ثم فيلم “شقو” الذي حقق نجاحًا لافتًا في موسم عيد الفطر الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد السقا السقا عمرو أديب عمرو يوسف الفنان عمرو يوسف فيلم درويش

مواد متعلقة

أحمد السقا يدخل بأسرة عمل "هيروشيما" مدينة الإنتاج الإعلامي

موعد طرح فيلم درويش في سينمات السعودية

كلاكيت ثامن مرة، عمرو يوسف محتال في فيلم "درويش"

الأكثر قراءة

أول تحرك أمني في بلاغ عمرو أديب ضد مرتضى منصور بتهمة السب والقذف والتهديد

قرارات جديدة عاجلة ضد سوزي الأردنية وعلياء قمرون وعبد العاطي

محامي أسرة شيكا يفجر مفاجأة: التقارير الطبية أثبتت وجود جرح بالجانب الأيمن

بعد مداخلة أحمد السقا، عمرو أديب يوجه سؤالا محرجا لـ عمرو يوسف

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

انخفاض الضاني والكندوز، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، ليفربول يبرم صفقة تاريخية بعقد طويل الأجل

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

احذر، هذه الحالات تتسبب في إيقاف الدعم النقدي

كل ما تريد معرفته عن تدريب العاملين بقانون العمل الجديد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads