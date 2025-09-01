رئيس الأكاديمية العربية: ندعم مبادرة كامبريدج للتحول الرقمي لتطوير المنظومة التعليمية

أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن الأكاديمية، تتبنى بشكل كامل مبادرات التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر الوطنية للتحول الرقمي في تطوير قطاع التعليم.

إطلاق مبادرة كامبريدج للتحول الرقمي

وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الأكاديمية، لإطلاق مبادرة اختبارات كامبريدج الدولية الرقمية لصغار السن من كامبردج في مصر، بالتعاون مع مركز الاختبارات الدولية المعتمد (IEC)، إن دعم الأكاديمية للمبادرة يمثل خطوة استراتيجية وجزءًا أساسيًا من رؤية الأكاديمية لدمج التحول الرقمي في المنظومة التعليمية.

إطلاق مبادرة كامبريدج للتحول الرقمي

وأضاف عبد الغفار: "نحن نؤمن بأن المستقبل ينتمي إلى الأجيال التي تمتلك المهارات الرقمية، وهذه الشراكة مع كيان عريق مثل كامبريدج تضمن أن طلابنا، بدءًا من المراحل العمرية المبكرة، سيحصلون على تقييم عالي الجودة.

أهداف مبادرة كامبريدج الرقمية

وتهدف المبادرة إلى إحداث "نقلة نوعية" في تقييم مهارات اللغة الإنجليزية لدى الأطفال من سن 6 إلى 9 سنوات، من خلال استبدال الاختبارات الورقية التقليدية بأخرى تفاعلية رقمية.

إطلاق مبادرة كامبريدج للتحول الرقمي

من جانبها، أثنت ناتاشا أراين، المدير التجاري لكامبريدج في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا على دور الأكاديمية، مؤكدة أن "اختبارات كامبريدج الرقمية مصممة لتكون تجربة تفاعلية وجذابة تشبه الألعاب"، مما يساهم في التخفيف من قلق الطلاب المرتبط بالاختبارات، دون المساس بالمعايير الأكاديمية العالية.

وأكدت أن الأكاديمية العربية تمثل شريكًا استراتيجيًا يشارك "كامبريدج" قيمها وأهدافها في تطوير التعليم وتوفير فرص التعلم المبتكرة للجميع.

إطلاق مبادرة كامبريدج للتحول الرقمي

وأعرب سايمون برادبري، مدير منطقة أفريقيا عن سعادته البالغة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقال برادبري: "يشرفني أن أكون هنا، وأن ألتقي شخصية مرموقة بحجم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية إن رؤيته الثاقبة للتحول الرقمي في التعليم، ودوره الريادي في دعم هذه المبادرة، هما ما يجعل هذه الشراكة خطوة محورية ليس فقط لمصر، بل لمستقبل التعليم في المنطقة بأكملها".

إطلاق مبادرة كامبريدج للتحول الرقمي

وأضاف: "إننا نتطلع إلى العمل معًا لتقديم تجارب تعليمية وتقييمية فريدة، تساهم في بناء جيل جديد من الطلاب المجهزين بمهارات المستقبل".

وأضافت الدكتورة بسنت أحمد، مديرة مركز الاختبارات الدولية المعتمد بالأكاديمية العربية، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً مباشرة للتطور المتسارع في مجال التعليم، وتهدف إلى توفير حلول مبتكرة تجعل التعلم والتقييم أكثر فعالية ومتعة.

إطلاق مبادرة كامبريدج للتحول الرقمي

تجدر الإشارة إلى أن الاختبارات الرقمية الجديدة ستجري جنبًا إلى جنب مع الاختبارات الورقية التقليدية، وتتميز الاختبارات الرقمية بتصميمها التفاعلي الذي يشبه الألعاب، ما يساعد على التخفيف من قلق الطلاب المرتبط بالاختبارات التقليدية، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية العالية التي تشتهر بها اختبارات كامبريدج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.