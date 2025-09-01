مصرع عامل بناء سقط من على السقالة في الفيوم

لقي عامل بناء من الفيوم مصرعه، سقط من أعلى سقالة أثناء عمله، بإحدى الوحدات السكنية بقرية النصارية، بدائرة مركز أبشواي، وتم نقل جثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

سقوط عامل بناء من أعلى سقالة

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بمصرع شاب أثناء عمله بإحدى الوحدات السكنية بقرية النصارية، بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف، إلى مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية مصرع "محمود محمد سمير" 27 سنة، مقيم بالقرية، سقط من أعلى سقالة أثناء عمله بإحدى الوحدات السكنية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة أبشواي، وأخطرت النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي وتولى التحقيق.

