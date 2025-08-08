الجمعة 08 أغسطس 2025
مثيرة للشفقة، أول تعليق من فنزويلا على مضاعفة مكافأة اعتقال مادورو

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيتو

ندَّدت كراكاس بقرار واشنطن زيادة المكافأة المالية المرصودة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار، معتبرة هذا القرار "مثيرًا للشفقة" و"سخيفًا".

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل في بيان "هذه المكافأة المثيرة للشفقة (...) هي أكثر غطاء دخاني سخيف رأيناه على الإطلاق" وفق تعبيره.

وكانت واشنطن أعلنت في وقت سابق الخميس أنها ضاعفت المكافأة التي رصدتها مطلع العام للقبض على مادورو، لتصبح قيمتها 50 مليون دولار.
 

مادورو، مطلوب للقضاء الفدرالي الأمريكي بتهم اتجار بالمخدرات

وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "اليوم، تعلن وزارتا العدل والخارجية مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على نيكولاس مادورو"، علما بأن قيمة المكافأة كانت في يناير 25 مليون دولار.

