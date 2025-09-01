الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مارسيليا الفرنسي يستعير ظهير إنتر ميلان

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

بات نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي قريبا من استعارة الظهير الدولي الفرنسي بنجامين بافارد، لاعب إنتر ميلان الإيطالي قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

مارسيليا يتفق مع إنتر ميلان على صفقة بافارد

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن مارسيليا أتم اتفاقه مع إنتر على ضم بافارد.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "مارسيليا سيضم بافارد على سبيل الإعارة من إنتر ميلان مع تغطية الراتب، بالإضافة إلى خيار شراء بقيمة 15 مليون يورو غير إلزامي".

وختم: "تمت الموافقة على جميع البنود، وتم الاتفاق الشفهي، ويأمل جميع الأطراف الآن في توقيع العقود في الوقت المحدد".

جدير بالذكر، أن الميركاتو الصيفي في أوروبا، ينتهي بحلول منتصف ليل اليوم الإثنين.

بنجامين بافارد بافارد إنتر ميلان مارسيليا الفرنسي مارسيليا

