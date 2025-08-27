رغم موافقة ريال مدريد، سيبايوس يوجه صدمة إلى مارسيليا الفرنسي

قرر داني سيبايوس، لاعب وسط فريق ريال مدريد، تجميد قرار انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مفضلا الاستمرار مع الفريق الملكي في الوقت الحالي.

مارسيليا يتفق مع ريال مدريد على صفقة سيبايوس واللاعب يرفض

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، توصل مارسيليا لاتفاق مع ريال مدريد على الصفقة، لكن أوقفها سيبايوس الذي فضل القتال على حجز مكان في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو، على أمل وصول عروض أكثر إغراء له، مثل عرض ريال بيتيس، المنتظر خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو لا سيما مع فشل النادي الأندلسي في ضم البرازيلي أنتوني حتى الآن.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن سيبايوس عطل الصفقة، لأنه يرى الانتقال إلى الدوري الفرنسي بمثابة خطوة للخلف في مسيرته.

وكان مارسيليا قدّم عرضا لضم سيبايوس على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 11 مليون يورو، بالإضافة إلى 4 ملايين كمتغيرات، وهو العرض الذي وافق عليه ريال مدريد رغم مطالبته في البداية بـ15 مليون يورو، غير أن اللاعب أوقف الصفقة.

وذكرت "آس" أن سيبايوس سيواصل مشواره مع ريال مدريد ما لم تصل في الأيام المقبلة عروض جديدة ترضيه والنادي معا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.