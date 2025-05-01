10 عادات تساعدك في الحفاظ على الوزن بعد إنقاصه

عادات تساعدك في الحفاظ على الوزن بعد إنقاصه، يمثل فقدان الوزن إنجازًا كبيرًا لكل امرأة، خاصةً بعد شهور أو حتى سنوات من المحاولات المتكررة والالتزام بنظام غذائي وممارسة الرياضة.





لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في الوصول إلى الوزن المثالي، بل في الحفاظ عليه بعد إنقاصه. فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الكثير من الأشخاص يستعيدون الوزن الذي فقدوه خلال سنوات قليلة، وغالبًا ما يكون ذلك نتيجة العودة إلى العادات القديمة.



من هنا تأتي أهمية التعرف على الأساليب والاستراتيجيات التي تساعد في تثبيت الوزن وتحقيق توازن صحي طويل الأمد.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الحفاظ على الوزن بعد إنقاصه يتطلب التزامًا مستمرًا بأسلوب حياة صحي وواقعي.



لا يتعلق الأمر بالحرمان أو الحميات القاسية، بل بفهم الجسم واحتياجاته، وتطوير علاقة صحية مع الطعام والنشاط البدني.

النجاح في هذه المرحلة يعني الاستقرار الجسدي والنفسي والشعور بالرضا والثقة بالنفس. وكما أن فقدان الوزن رحلة، فإن الحفاظ عليه رحلة أخرى تستحق الجهد والاهتمام.



عادات تساعدك في تثبيت وزنك بعد إنقاصه

التخلص من الوزن

وتقدم الدكتورة مروة، في السطور التالية، أهم عادات حياتية لابد من الإلتزام بها، بعد الوصول للوزن المطلوب.

1. الاستمرار في مراقبة الوزن

أحد أهم العوامل للحفاظ على الوزن بعد إنقاصه هو المراقبة المنتظمة للوزن. لا يعني ذلك الوقوف على الميزان يوميًا، ولكن يُنصح بمتابعة الوزن أسبوعيًا على الأقل لملاحظة أي تغييرات مبكرة. هذا يساعد في اتخاذ إجراءات سريعة إذا بدأ الوزن في الارتفاع مرة أخرى.

2. تبني أسلوب حياة صحي وليس "رجيم مؤقت"

الخطأ الشائع الذي يقع فيه الكثيرون هو اعتبار فترة إنقاص الوزن مرحلة مؤقتة يتبعون فيها نظامًا صارمًا، ثم يعودون إلى نمط الحياة القديم بعد الوصول للهدف. لكن الحفاظ على الوزن يتطلب تغييرًا دائمًا في العادات الغذائية ونمط الحياة، مثل اختيار الأطعمة الصحية، وتقليل السكريات، وتناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف والبروتينات.

3. ممارسة النشاط البدني بانتظام

النشاط البدني لا يقتصر دوره على إنقاص الوزن فقط، بل يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ عليه. توصي الدراسات بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا على الأقل (مثل المشي السريع، السباحة، أو ركوب الدراجة). كما أن دمج النشاط البدني في الروتين اليومي – مثل استخدام الدرج بدلًا من المصعد – يعزز من معدل الحرق ويحافظ على التوازن الصحي.

4. التخطيط للوجبات وتجنب الأكل العاطفي

يُعد التخطيط للوجبات وسيلة فعالة لتجنب تناول الأطعمة غير الصحية عند الشعور بالجوع. كما أن تجنب الأكل العاطفي – أي تناول الطعام كرد فعل للحزن أو التوتر – ضروري للحفاظ على الوزن. ينصح ببدائل مثل ممارسة التأمل، المشي، أو التحدث مع صديق عند الشعور بالضغط النفسي.

5. الحصول على قسط كافٍ من النوم

قلة النوم ترتبط بزيادة الوزن، حيث تؤثر على هرمونات الجوع والشبع وتزيد من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية. يُوصى بالحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد يوميًا لدعم عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية.

6. الحفاظ على تناول وجبة الإفطار

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يكونون أكثر قدرة على الحفاظ على وزنهم. الإفطار المتوازن يعزز من الشعور بالشبع طوال اليوم ويقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة بين الوجبات.

تثبيت الوزن

7. الدعم النفسي والاجتماعي

وجود شبكة دعم من الأصدقاء أو العائلة يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا. كما يمكن للانضمام إلى مجموعات دعم أو متابعة مختص تغذية أو مدرب صحي أن يوفر الحافز والاستمرارية. أيضًا، التحدث إلى أشخاص مرّوا بتجربة مشابهة يخلق نوعًا من التشجيع والمشاركة في التحديات والنجاحات.

8. تقبل التذبذب البسيط في الوزن

من الطبيعي أن يتذبذب الوزن قليلًا صعودًا وهبوطًا. المفتاح هو عدم الذعر عند اكتساب كيلوغرام أو اثنين، بل محاولة تصحيح المسار فورًا دون العودة إلى السلوكيات القديمة أو الشعور بالإحباط. التفكير الإيجابي وتقبل الذات جزء من الحفاظ على الصحة العامة والوزن المستقر.

9. شرب كميات كافية من الماء

الماء يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الشهية، إذ أحيانًا يتم تفسير الشعور بالعطش على أنه جوع. يُنصح بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر حسب النشاط البدني والطقس. كما أن شرب الماء قبل الوجبات يساعد في تقليل الكمية المتناولة.

10. تقليل تناول الأطعمة المصنعة والسكريات

الأطعمة المعالجة والمليئة بالسكر مثل الحلويات والمشروبات الغازية يمكن أن تؤدي إلى استعادة الوزن بسرعة. لذلك، يجب جعل هذه الأطعمة استثناءً وليس قاعدة. يمكن الاعتماد على الحلويات الطبيعية مثل الفواكه أو استبدال السكر العادي بمحليات طبيعية.

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