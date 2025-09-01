رئيس المعارضة الإسرائيلية: فوز نتنياهو مجددا يعني نهاية المشروع الصهيوني

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن عودة ائتلاف بنيامين نتنياهو إلى السلطة عبر الانتخابات المقبلة تعني نهاية المشروع الصهيوني.

انتقاد حاد للائتلاف الحاكم في إسرائيل

وأوضح أن السياسات التي يتبناها نتنياهو وحلفاؤه تهدد أسس النظام السياسي والاجتماعي داخل إسرائيل، وقد تؤدي إلى إضعاف مكانتها على الساحة الدولية.

سياق سياسي مضطرب في إسرائيل

يأتي هذا التصريح في ظل احتدام المنافسة السياسية الداخلية وتزايد الانتقادات لسياسات الحكومة الحالية، خصوصًا ما يتعلق بالإصلاحات القضائية والعلاقات مع واشنطن.

تهديد الاحتلال للسلم والأمن الدوليين

وأعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، أن قرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) بارتكاب الاحتلال إبادة بقطاع غزة توثيق قانوني جديد لما يتعرض له شعبنا.

وتابعت حركة حماس أن عدم تحرك المجتمع الدولي ضد حكومة نتنياهو وصمة عار وإخفاق في حماية الإنسانية وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وقالت القناة 12 العبرية، نقلا عن مسئولين عسكريين: إن عناصر حركة حماس يرممون أنفاق القتال في مناطق ينشط فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.