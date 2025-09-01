الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس المعارضة الإسرائيلية: فوز نتنياهو مجددا يعني نهاية المشروع الصهيوني

يائير لابيد، فيتو
يائير لابيد، فيتو

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن عودة ائتلاف بنيامين نتنياهو إلى السلطة عبر الانتخابات المقبلة تعني نهاية المشروع الصهيوني.

 

انتقاد حاد للائتلاف الحاكم في إسرائيل

وأوضح أن السياسات التي يتبناها نتنياهو وحلفاؤه تهدد أسس النظام السياسي والاجتماعي داخل إسرائيل، وقد تؤدي إلى إضعاف مكانتها على الساحة الدولية.

 

سياق سياسي مضطرب في إسرائيل

يأتي هذا التصريح في ظل احتدام المنافسة السياسية الداخلية وتزايد الانتقادات لسياسات الحكومة الحالية، خصوصًا ما يتعلق بالإصلاحات القضائية والعلاقات مع واشنطن.

تهديد الاحتلال للسلم والأمن الدوليين

وأعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين، أن قرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية (IAGS) بارتكاب الاحتلال إبادة بقطاع غزة توثيق قانوني جديد لما يتعرض له شعبنا.

وتابعت حركة حماس أن عدم تحرك المجتمع الدولي ضد حكومة نتنياهو وصمة عار وإخفاق في حماية الإنسانية وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

وقالت القناة 12 العبرية، نقلا عن مسئولين عسكريين: إن عناصر حركة حماس يرممون أنفاق القتال في مناطق ينشط فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس المعارضة الإسرائيلية نتنياهو الصهيونية إسرائيل لابيد يائير لابيد

مواد متعلقة

حماس: عدم تحرك المجتمع الدولي ضد حكومة نتنياهو وصمة عار وإخفاق في حماية الإنسانية

لابيد: من مصلحة إسرائيل الاعتذار عن قتل الأطفال

زعيم المعارضة الإسرائيلية: تجاهل صفقة الأسرى وصمة عار على جبين حكومة نتنياهو

الأكثر قراءة

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

باع ساعته عشاني، انهيار مجدي الحسيني فى البكاء بسبب العندليب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

"بنتى كل ما يتقدم لها عريس ميحصلش نصيب أعمل أيه"؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads