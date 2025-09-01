زي النهارده، ذكرى زلزال طوكيو المدمر الذي أودى بحياة 150 ألف شخص

فى مثل هذا اليوم الأول من شهر سبتمبر تمر ذكرى الزلزال المدمر الذي ضرب مدينتي طوكيو ويوكوهاما في اليابان والمعروف باسم زلزال كانتو العظيم، وذلك في الأول من سبتمبر عام 1923.

ذكرى زلزال طوكيو المدمر

خلف الزلزال أكثر من 150 ألف قتيل، وتسبب في تشريد ما يزيد على مليوني شخص، إضافة إلى تدمير آلاف المنازل، ليصبح الكارثة الكبرى الوحيدة في العصر الحديث التي ضربت منطقة العاصمة طوكيو وأسفرت عن هذا العدد الهائل من الضحايا.

وبحسب موقع اليابان بالعربي، فقد وقع الزلزال في الساعة 11:58 صباحا، وكان مركزه أسفل خليج ساغامي على طول الخط المعروف باسم "حوض ساغامي".

وصنف عند المستوى الأقصى الذي يصل إلى 7 على مقياس الشدة الياباني. في جبال محافظة كاناغاوا الغربية، القريبة من مركز الزلزال، وقعت انهيارات أرضية وتدفقت الحطام، بينما شهد الساحل أضرارًا وخسائر بفعل أمواج التسونامي.

في المناطق الحضرية انهارت العديد من المباني، ووقع الزلزال في وقت الغداء، حيث كان الناس يطهون الطعام. وسرعان ما خرجت النيران عن السيطرة في مواقع متعددة، لتنشب حرائق هائلة استمرت يومين متتاليين.

ضحايا زلزال طوكيو المدمر

وقد تم تدمير نحو 370 ألف منزل، إما بفعل النيران أو بسبب التسونامي أو الانهيارات، فيما بلغ عدد القتلى والمفقودين أكثر من 105 آلاف شخص، كان 92 ألفًا منهم تقريبًا ضحايا الحرائق. وسُجلت 95 ألف حالة وفاة في طوكيو ويوكوهاما وحدهما، أي ما يزيد على 90% من إجمالي الضحايا.

ومنذ ذلك الحين، تقام في اليابان سنويًا في اليوم نفسه تدريبات وأنشطة توعوية لتعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، الأعاصير، السيول والعواصف.

