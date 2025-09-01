الإثنين 01 سبتمبر 2025
مانشستر سيتي يوافق على انتقال قائده إلى جالطة سراي التركي

جوندوجان، فيتو
جوندوجان، فيتو

قرر نادي مانشستر سيتي، فتح الباب أمام رحيل لاعبه الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، لصفوف فريق جالطة سراي التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

جوندوجان على أعتاب جالطة سراي 

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن جوندوجان اقترب من الانتقال لصفوف فريق جالطة سراي.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "جالطة سراي في مرحلة متقدمة من المفاوضات للتعاقد مع إلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي، وقد وافق (الأزرق السماوي) بالفعل على رحيله".

وأضاف رومانو: "قدم جالطة سراي العرض الأولي إلى جوندوجان الذي يُقيّم الخيارات المتاحة قبل رحيله عن مانشستر سيتي".

جدير بالذكر، أن الميركاتو الصيفي في أوروبا، ينتهي بحلول منتصف ليل اليوم الإثنين.

