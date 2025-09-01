مانشستر سيتي يوافق على انتقال قائده إلى جالطة سراي التركي

قرر نادي مانشستر سيتي، فتح الباب أمام رحيل لاعبه الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، لصفوف فريق جالطة سراي التركي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

جوندوجان على أعتاب جالطة سراي

ووفقًا للصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن جوندوجان اقترب من الانتقال لصفوف فريق جالطة سراي.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "جالطة سراي في مرحلة متقدمة من المفاوضات للتعاقد مع إلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي، وقد وافق (الأزرق السماوي) بالفعل على رحيله".

وأضاف رومانو: "قدم جالطة سراي العرض الأولي إلى جوندوجان الذي يُقيّم الخيارات المتاحة قبل رحيله عن مانشستر سيتي".

جدير بالذكر، أن الميركاتو الصيفي في أوروبا، ينتهي بحلول منتصف ليل اليوم الإثنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.