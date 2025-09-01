جامعة القاهرة تُطلق حملة تبرع بالدم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري

نظمت جامعة القاهرة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري حملة ناجحة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم بمستشفيات الجامعة.

حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة

شهدت الحملة إقبالًا واسعًا من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، حيث شاركوا طواعيةً تأكيدًا على روح العمل التطوعي وأهمية إنقاذ الأرواح، وتم جمع كمية كبيرة من أكياس الدم متجاوزة الأهداف المحددة، مما يعكس وعي ومسؤولية شباب الجامعة.

حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة

أكد العقيد هاني الحناوي، مدير إدارة التربية العسكرية، أن الحملة تهدف لتوفير احتياجات المستشفيات من الدم ودعم الأسر المحتاجة، مع إجراء فحوصات طبية شاملة للمتبرعين لضمان صحتهم، مضيفًا بُعدًا إنسانيًا وصحيًا متكاملًا للحملة.

حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة أنشطة نوعية تنفذها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الجامعات المصرية لتعزيز العمل الإنساني وغرس قيم الانتماء والعطاء، وتأكيدًا على أن التطوع ركيزة أساسية لبناء المجتمع.

