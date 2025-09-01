الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة القاهرة تُطلق حملة تبرع بالدم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة
نظمت جامعة القاهرة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري حملة ناجحة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم بمستشفيات الجامعة.

حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة
حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة

شهدت الحملة إقبالًا واسعًا من طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات، حيث شاركوا طواعيةً تأكيدًا على روح العمل التطوعي وأهمية إنقاذ الأرواح، وتم جمع كمية كبيرة من أكياس الدم متجاوزة الأهداف المحددة، مما يعكس وعي ومسؤولية شباب الجامعة.

حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة
حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة

أكد العقيد هاني الحناوي، مدير إدارة التربية العسكرية، أن الحملة تهدف لتوفير احتياجات المستشفيات من الدم ودعم الأسر المحتاجة، مع إجراء فحوصات طبية شاملة للمتبرعين لضمان صحتهم، مضيفًا بُعدًا إنسانيًا وصحيًا متكاملًا للحملة.

حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة
حملة للتبرع بالدم بجامعة القاهرة

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة أنشطة نوعية تنفذها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الجامعات المصرية لتعزيز العمل الإنساني وغرس قيم الانتماء والعطاء، وتأكيدًا على أن التطوع ركيزة أساسية لبناء المجتمع.

جامعة القاهرة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بنك الدم التربية العسكرية

