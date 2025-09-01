الإثنين 01 سبتمبر 2025
مدحت العدل يعلن انطلاق مسرحية أم كلثوم في هذا الموعد

أم كلثوم، فيتو
أم كلثوم، فيتو

 كشف الدكتور مدحت العدل، الكاتب والمنتج الفني، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا، عن بدء عروض المسرحية الموسيقية الجديدة "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" يوم 3 أكتوبر المقبل على خشبة مسرح "المسرح" بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

 

موعد انطلاق مسرحية أم كلثوم 

المسرحية تُعد أول إنتاج مسرحي موسيقي ضخم لشركة العدل جروب بالتعاون مع سي سينما بروداكشنز، وتهدف إلى إعادة إحياء سيرة "كوكب الشرق" من خلال تناول مراحل مختلفة من حياتها الفنية والإنسانية، بداية من نشأتها وحتى وصولها إلى قمة المجد الفني، في عمل يُقدم بروح برودواي العالمية. 

ويشارك في صناعة العرض نخبة من المبدعين، حيث كتب النص والأشعار الدكتور مدحت العدل، وأخرج العمل أحمد فؤاد، بينما يتولى الموسيقى كل من خالد الكمار وإيهاب عبد الواحد. 

كما يشرف على تصميم الأزياء ريم العدل، والديكور محمود صبري، إلى جانب فريق متكامل من المتخصصين في الإضاءة والرقصات وتدريب الأصوات. 

