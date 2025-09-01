وزير الإسكان يسلم عددًا من عقود وحدات الإعلانين 10 و14 بالعبور الجديدة (صور)

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين، بالإعلانين العاشر والرابع عشر، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة العبور الجديدة، وذلك بحضور مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العبور الجديدة.

وفي كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل من الوحدات السكنية الملائمة، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية تعتمد على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخول المتوسطة بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير الوحدات المدعومة، وذلك سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.

وقدم وزير الإسكان التهنئة لمستلمي الوحدات، بجانب الاعتذار عن تأخر تسليم وحدات إعلاني "العاشر والرابع عشر"، مشيرًا إلى أن الإعلانين يُعدان من أكبر إعلانات وحدات محدودي الدخل التي تقدم عليها عدد كبير من المواطنين، حيث تم التركيز خلال العام الماضي لدفع الأعمال بالوحدات المخصصة بالطرحين، لنصل اليوم لتسليم عقود تلك الوحدات للحاجزين، وسيتم تسليم باقي الوحدات للحاجزين تباعًا.

وأوضح الوزير أننا نعمل على تطوير هذا المشروع القومي الضخم الذي يتضمن أكثر من مليون وحدة سكنية ونقدم من خلاله مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن كافة الخدمات المختلفة سواء صحية أو تعليمية أو اجتماعية وغيرها، مشيرًا إلى أن اليوم نرى حجم المشروع في هذه المدينة في تزايد بجانب مشروعاتنا المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى المدن الجديدة، تلبية لاحتياجات كافة فئات الشعب المصري، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لزيادة مساحة المعمور من 7% إلى 14% على مستوى الجمهورية.

وبدورها استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الوحدات 1.064828 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تنفيذ 754755 وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 247.345 وحدة، وجارٍ طرح تنفيذ 62.728 وحدة.

وتطرقت مي عبدالحميد، إلى موقف المستفيدين من مبادرة ( سكن لكل المصريين من منخفضي الدخل)، حيث وصل عددهم إلى 640.5 ألف مستفيد، وعدد البنوك المشاركة في تمويل هذه الشريحة 22 بنكا و8 شركات تمويل، بإجمالي تمويل عقاري 87.1 مليار جنيه، و10.3 مليار جنيه دعم نقدي، بينما وصل عدد المستفيدين من مبادرة ( سكن لكل المصريين من متوسطي الدخل)، إلى 10433 مستفيدا، بإجمالي تمويل عقاري 3.5 مليار جنيه، وفيما يخص وحدات "سكن لكل المصريين" بالعبور الجديدة، أشارت إلى أن عدد الوحدات بالمدينة يبلغ حوالي 88.536 وحدة، تم الانتهاء من تم تنفيذ 59556 وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 28980 وحدة، تشمل وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر.

وتناولت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لوحدات الإعلان الرابع عشر (سكن لكل المصريين 1) بمدينة العبور الجديدة؛ مشيرة في ضوء ذلك إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات الـ 90 مترا فعدد الوحدات المتاحة للتخصيص يبلغ 2379 وحدة، ووصل عدد الوحدات المخصصة إلى 7149 وحدة، وفيما يخص (سكن لكل المصريين 7) بمدينة العبور الجديدة، أشارت إلى أنه تم طرح وحدات الإسكان الأخضر بالإعلان وبلغ عدد المتقدمين بالمدينة 3670 متقدما.

ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عرضًا أوضح خلاله أن مدينة العبور الجديدة تعتبر امتدادًا لمدينة العبور الأصلية، وقد تم إنشاؤها بهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متطورة، ويبلغ عدد الأحياء السكنية بالمدينة (40 حيا)، بالإضافة إلى توافر الخدمات المركزية والخدمات المحلية، مستعرضًا موقف مشروعات الإسكان بالمدينة، وتشمل 880536 وحدة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة "سكن لكل المصريين"، و1872 وحدة سكنية بالإسكان ذى الطابع الحديث، و3120 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، و3456 وحدة سكنية بنموذج Valley towers East، و3068 وحدة سكنية بمشروع "ديارنا".

وخلال الفعالية، تفقد المهندس شريف الشربيني، والحضور، نموذجا لوحدة سكنية، حيث صعد لإحدى العمارات السكنية للوقوف على التشطيبات الداخلية والخارجية، وأشاد بمستوى التشطيبات، مؤكدا ضرورة الحفاظ على تنسيق الموقع العام بين العمارات السكنية.

