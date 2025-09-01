وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية يتابعان عددا من ملفات العمل المشتركة

استقبل اللواء طيار ا.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه صباح اليوم، وذلك خلال زيارته لمحافظة الاسماعيلية لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها.

وأعرب المهندس شريف الشربيني عن شكره وتقديره لمحافظ الإسماعيلية على حفاوة الاستقبال والتنسيق المستمر فيما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان، مؤكدًا أن زيارته اليوم لمحافظة الاسماعيلية، جاءت للمتابعة والتنسيق بشأن تلك الملفات المشتركة بين الوزارة والمحافظة فيما يخص مشروعات ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي أو مشروعات الإسكان، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كل الدعم لأهل محافظة الإسماعيلية وتلبية كافة احتياجاتهم.

ومن جانبه، رحب محافظ الإسماعيلية بوزير الإسكان مثمنا تلك الزيارة والتي تعكس اهتمام الدولة بمحافظة الاسماعيلية، مشيرا إلى أنه تم عرض ملف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وكذلك ملف الإسكان الاجتماعي والمعوقات التي تواجه بعض المشروعات والتي تأتي على رأس أولويات الدولة لما تمثله من احتياج أساسي يمس حياة المواطن بشكل مباشر.

ونوه محافظ الإسماعيلية، إلى ان التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الإسكان يثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع تعكس حجم الجهد المبذول لتوفير خدمات متكاملة تليق بمواطني الاسماعيلية في كافة المراكز والقري، وتترجم رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى المعيشة والخدمات وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.

وفي ختام اللقاء، ووجه وزير الإسكان باستمرار التنسيق بشأن المشروعات في نطاق محافظة الاسماعيلية سواء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، وتذليل أية تحديات قد تواجه تلك المشروعات، بجانب إعداد حصر بالاحتياجات لتنفيذ مشروعات جديدة عند الحاجة لتلبية تلك الاحتياجات.

