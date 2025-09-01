إيزاك يصل ليفربول لإجراء الكشف الطبي قبل إعلان الصفقة

وصل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول من أجل الخضوع للكشف الطبي، بعد أن توصل "الريدز" لاتفاق لضمّه مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة اليوم وهو الأخير في الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المفاوضات شهدت تسارعًا كبيرًا مساء أمس الأحد، قبل أن يتوصل الناديان إلى اتفاق نهائي، حيث سيوقّع إيزاك عقدًا لمدة 6 سنوات مع ليفربول.

وأكدت مصادر مقربة من نيوكاسل أن القيمة الإجمالية للصفقة ستصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني، وقد حصلت على الضوء الأخضر من ملاك النادي.

وكان "الماكبايس" منفتحين منذ بداية الصيف على فكرة رحيل إيزاك، بعد أن أبلغ اللاعب إدارة النادي في نهاية الموسم الماضي برغبته في المغادرة.

ورغم ذلك، أوضح بيان رسمي للنادي قبل أسبوعين أن "شروط البيع" لم تكن متوافرة حينها، والمتمثلة في تلقي عرض مناسب من ليفربول وتأمين بديل لإيزاك.

وبذل نيوكاسل محاولات لإقناع المهاجم السويدي بالبقاء في ملعب سانت جيمس بارك، حيث زارت وفود رفيعة من الملاك منزله الأسبوع الماضي في محاولة أخيرة، لكن اللاعب أكد أنه مصر على الرحيل وسيواصل إضرابه لحين الموافقة على انتقاله.

