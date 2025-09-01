الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

محامي ضحية مطاردة الواحات: معانا تسجيلات تكشف تعرضنا للتهديد والتصالح مستحيل

محامي المجني عليهم،
محامي المجني عليهم، فيتو

كشف إبراهيم سعيد محامي إحدى ضحايا حادث مطاردة فتيات طريق الواحات، تفاصيل مثيرة عن جلسة اليوم لمحاكمة المتهمين المتسببين في إصابتهم بإصابات خطيرة، وحقيقة التصالح بينهم. 

وقال المحامي: “محصلش صلح وموكلتي اتهددت وإحنا حررنا محضر ضدهم، وأرفقنا الدعوى في أوراق القضية في جلسة اليوم، ومعنا تسجيل صوتي بالتهديدات من أسرة المتهمين.. هددوا "نزال" وإحنا مش هنسكت ومعانا تسجيلات، كما عرضوا علينا الصلح بمقابل مادي، وإحنا مستحيل نتصالح". 

وأضاف: “حررنا محضرا ضد كل من هدد موكلتنا، ومش هنتنازل عنها غير لما حقنا يجي، وطلبنا مليون جنيه تعويضا مدنيا من أسر المتهمين عن حق بنتنا"، متسائلا: "إزاي نتنازل وإحنا قدام جناية أخرى وبدايتها كان محطة بنزين وآخرها موقع الحادث، موكلتي كانت بين الحياة والموت".

