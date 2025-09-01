أمين البحوث الإسلامية ورئيس العالمية لتدريب الأئمة يتفقدان أكاديمية الأزهر

تفقَّد د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ود. حسن الصَّغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالميَّة لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ وباحثي الفتوى، أكاديميَّة الأزهر العالميَّة لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ وباحثي الفتوى؛ إذِ اطَّلعا على البرامج التدريبيَّة والدورات المتخصِّصة التي تُقدِّمها الأكاديميَّة لتأهيل الكوادر الدعويَّة والعِلميَّة من وعاظ الأزهر.

رافقهما في الجولة: الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدَّعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، والدكتور صلاح ناجي، مدير الإدارة العامَّة للتوجيه بالمجمع.

الجندي: أكاديميَّة الأزهر تُعدُّ مصنع العقول الدعويَّة

وأكَّد الدكتور الجندي -خلال الجولة- أنَّ أكاديميَّة الأزهر تُعدُّ مصنع العقول الدعويَّة، ودرعًا قويًّة لحماية المجتمع مِنَ التيَّارات المنحرفة، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعمل على إعداد كوادر دعويَّة قادرة على حَمْل رسالة الإسلام الصَّحيحة للعالَم كلِّه بلغة العصر وفكرٍ واعٍ، مؤكِّدًا أنَّ الأكاديميَّة تمثِّل بوابة الأزهر الكبرى إلى العالَم، وأنَّ الدعاة الذين يتخرَّجون فيها هم سفراء الوسطيَّة والرحمة.

الدكتور حسن الصغير: الاستثمار في تدريب الأئمَّة والوعَّاظ وباحثي الفتوى هو استثمارٌ في وعي الأمَّ

من جانبه، أوضح الدكتور حسن الصَّغير أنَّ الاستثمار في تدريب الأئمَّة والوعَّاظ وباحثي الفتوى هو استثمارٌ في وعي الأمَّة واستقرارها، مشدِّدًا على ضرورة الدمج بين التأصيل العِلمي الرصين والتأهيل العملي الميداني؛ حتى يكون خريجو الأكاديميَّة على وعي بالقضايا المجتمعيَّة المعاصرة، ومخاطبة الناس بالخطاب الذي يفهمونه.

