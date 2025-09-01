الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من 1000 قتيل

زلزال أفغانستان،
زلزال أفغانستان، فيتو

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من 1000 قتيل.

 

إصابة 2800 جراء الزلزال الذي ضرب أفغانستان

وكانت الحكومة الأفغانية، أعلنت صباح اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 800 وإصابة 2800 جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.

 

زلزالين متتاليين قد ضربا شرق أفغانستان

وكان زلزالين متتاليين قد ضربا شرق أفغانستان بالقرب من الحدود الباكستانية، بلغت قوة الأول منهما 6 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الجيولوجيا (GFZ) أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 11:47 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه بالقرب من مدينة جلال آباد في إقليم ننكرهار، على عمق 14 كيلومترًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قتلى زلزال أفغانستان زلزال افغانستان زلزال أفغانستان الحكومة الأفغانية

مواد متعلقة

مصر تعزي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال

مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة 2800 آخرين جراء زلزال أفغانستان

ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 250 قتيلا و500 مصاب

زي النهارده، ذكرى زلزال طوكيو المدمر الذي أودى بحياة 150 ألف شخص

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads