مصر تعزي الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال

أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق البلاد، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا وإصابة الآلاف.

وأكدت جمهورية مصر العربية في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع الشعب الأفغاني في هذا الظرف الأليم، وأعربت عن أصدق تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لكافة المُصابين.

