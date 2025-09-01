الإثنين 01 سبتمبر 2025
ارتفاع ضحايا زلزال أفغانستان إلى 250 قتيلا و500 مصاب

زلزال أفغانستان،
زلزال أفغانستان، فيتو

أفادت شبكة "إن بي سي" بمقتل ما لا يقل عن 250 شخصا وإصابة 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات ضرب شرقي أفغانستان.

وكان زلزالين متتاليين قد ضربا شرق أفغانستان بالقرب من الحدود الباكستانية، بلغت قوة الأول منهما 6 درجات على مقياس ريختر.

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الجيولوجيا (GFZ) أن الزلزال الأول وقع عند الساعة 11:47 مساءً بالتوقيت المحلي، وكان مركزه بالقرب من مدينة جلال آباد في إقليم ننكرهار، على عمق 14 كيلومترًا.

وأكد المتحدث باسم إدارة الصحة الإقليمية، أجمل درويش، أن حصيلة الضحايا في إقليم ننكرهار بلغت 9 قتلى و25 مصابًا. وبعد حوالي 20 دقيقة من الهزة الأولى، ضرب زلزال ثانٍ نفس الإقليم بقوة 4.5 درجات، على عمق 10 كيلومترات.

