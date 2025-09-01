خطة لمضاعفة التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار

عقد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعا مع شاجلار جوكسو المستشار التجاري لسفارة تركيا بمصر.

ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين خاصة مع ارتفاع حجم التبادل التجاري لما يقرب من 8 مليارات دولار أمريكي.

ضرورة وضع خطة تنفيذية للوصول بحجم التبادل التجاري لـ 15 مليار دولار

وشدد الشريف على ضرورة وضع خطة تنفيذية للوصول بحجم التجارة بين الدولتين إلى 15 مليار دولار أمريكي، خاصة وأن الأرقام الحالية لا ترتقي للعلاقات الثنائية المتميزة وللقدرات التصديرية للشركات المصرية والتركية.

وتأتي هذه التطلعات الطموحة في إطار ما تم الاتفاق عليه بين القيادة السياسية للدولتين من أهمية تحقيق المزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي الذي سيصب في مصلحة الجانبين.

وأشار الشريف إلى وجود نحو 1300 شركة تركية مستثمرة في مصر بقيمة استثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وأهمية العمل المشترك على زيادة الاستثمارات التركية في مجالات ذات أولوية للحكومة المصرية مثل صناعة السيارات والصناعات المرتبطة بنقل التكنولوجيا.

كما تم مناقشة أهمية دور مجلس الأعمال المصري التركي المشترك من خلال الزيارات المتبادلة التي يتم تنظيمها للشركات الأعضاء به ولما في ذلك من دور في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية وتعريف مجتمعي الأعمال بالفرص المتاحة بالسوقين التركية والمصرية وأهمية العمل على استمرار فعاليته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مع الإشارة للدعوة التي تم توجيها المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمشاركة في منتدي تركيا – إفريقيا 2025، المقرر عقده خلال شهر أكتوبر 2025 في تركيا فضلا عن دعوته للمشاركة في اجتماع وزراء التجارة لمنظمة التعاون الإسلامي " كومسيك"، المقرر عقدها خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2025 في مدينة استنبول التركية.

وأشاد شاجلار بالتعاون الوثيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول بشكل عام في كافة الفعاليات ذات الاهتمام المشترك.



شارك في الاجتماع هاكان اتاي المستشار التجاري بالمكتب التجاري التركي في القاهرة، والوزير المفوض التجاري/ وائل عبد الرحيم مدير شئون أوروبا والمستشار التجاري/ أحمد سيف النصر نائب مدير مدير الإدارة والسكرتير الأول التجاري / شاهندا عز العرب من شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري المصري.

