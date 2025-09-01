"الأعلى للأمناء": لقاء وزير التعليم بمديري المدارس يعيد قيادات الميدان التربوي إلى الصدارة

ثمن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة عبد الرؤوف علام، اللقاء الموسع الذي عقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع ٤ آلاف مدير مدرسة ثانوية على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد، ومناقشة نظام شهادة البكالوريا المصرية والقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

قناعة الدولة بدور "مدير المدرسة" باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية

وأكد المجلس أن هذا اللقاء غير المسبوق يجسد قناعة الدولة بدور "مدير المدرسة" باعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية، وقائدًا ميدانيًا مسئولًا عن إدارة المدرسة باعتبارها خلية عمل تربوية وتعليمية، فمدير المدرسة، كما وصفه الوزير، هو "وزير داخل مدرسته"، وهو ما يعكس حجم المسئولية الملقاة على عاتقه في إدارة الموارد، وضمان الانضباط، وتحقيق الجودة، ورفع مستوى التحصيل الدراسي.

من جهته، أكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين أن حرص الوزير على التواصل المباشر مع مديري المدارس يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإدارة التعليمية، إذ يعيد الاعتبار للميدان التربوي ويعزز الثقة في القيادات المدرسية، بما يضمن تطبيق السياسات التعليمية على أرض الواقع بروح من الالتزام والمسؤولية المشتركة.

رؤية الدولة بشأن نظام البكالوريا المصرية

وأوضح " علام" أن ما طرحه الوزير من رؤى بشأن نظام البكالوريا المصرية، يهدف إلى تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتقديم بدائل أكثر مرونة وإنصافًا مقارنة بالنظام التقليدي للثانوية العامة، مع الإبقاء على وحدة مخرجات التعلم وضمان العدالة بين النظامين.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجهود بين القيادات المدرسية والمعلمين وأولياء الأمور، لإعلاء قيمة الانضباط المدرسي، والتأكيد على أن الحضور والمشاركة الفعلية هما المدخل الحقيقي لبناء جيل قادر على التعلم والإبداع.

وأكد " علام" على دعم المجلس الكامل لكافة الإجراءات التي أعلنها وزير التربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بمتابعة الأداء داخل المدارس، وتفعيل دور وحدة الجودة والقياس، وإدراج مواد عصرية مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم الثانوي، بما يعكس رؤية الدولة لبناء إنسان عصري قادر على مواكبة متغيرات المستقبل.

واختتم رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، بتجديد التأكيد على أن المجلس سيظل شريكًا أصيلًا وداعمًا للوزارة في تنفيذ سياساتها التعليمية، ومساندًا لكل جهد وطني مخلص يهدف إلى بناء منظومة تعليمية حديثة قوامها الجودة، والانضباط، والانتماء.

