أخبار مصر

التعليم: بدء تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج امتحانات الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 / 2025؛ اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025، حتى يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر 2025.

وزارة التربية والتعليم تعلن بدء أعمال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتائج امتحانات الدور الثانى

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:

خطوات التقديم للتظلمات

أولًا: خطوات التقديم للتظلمات: 

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. 

 

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط التالي الذي يبدأ من اليوم الأحد 31 أغسطس 2025:
‏ 

ثانيًا: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر.

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

ثالثا: الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

 

 

