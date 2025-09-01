تفاصيل مطاردة طريق الواحات.. ليلة رعب لـ 3 فتيات انتهت بكارثة.. تهديدات وعروض للتنازل وقبول التصالح.. والأهالي: «حق بناتنا مش هيضيع»

مع دقات الساعة الـ 6 إلا ربع صباحا، كان طريق الواحات خالي من المارة إلا من بعض السيارات الثقيلة المتجهة إلى مواقع الإنشاءات، وطلاب في طريقهم للجامعات، وعلى هذا الطريق تحولت لحظات عادية إلى مطاردة جنونية انتهت بحادث كادت أن تؤدي بحياة 3 فتيات.

البداية داخل مقهى على طريق الواحات

في محطة وقود شهيرة بالحي الأول بـ6 أكتوبر، جلست رنا وصديقتاها في مقهى صغير، يحاولن قضاء بعض الوقت بهدوء قبل يوم مزدحم. لكن سرعان ما تحولت جلستهن إلى توتر حين شعرن بنظرات شبان يجلسون بالقرب منهن.

إحداهن روت للنيابة: "كنا قاعدين جوه الماركت، وطلبنا من العامل ينزل الستاير عشان مش عايزين نبقى باينين.. حسينا إنهم بيراقبونا."

وبعد دقائق، قررت الفتيات الانصراف، لم يخطر ببالهن أن قرار الرحيل سيكون بداية ليلة رعب على الطريق.

أدارت رنا محرك سيارتها، وبدأت في التحرك حتى تحركت ثلاث سيارات خلفهن، في البداية بدا الأمر صدفة، لكن سرعان ما اتضح أن الأمر ليس كذلك.

قالت المجني عليها الثانية: "لقيناهم ورانا على طول، بيقربوا مننا ويقولوا اقفوا.. اقفوا وإلا هزعلكم، فانا قولت لرنا: اجري، اهربي".

سباق على حافة الموت في طريق الواحات

على الطريق السريع، اشتدت المطاردة. سيارة "بي إم دبليو" تقترب من جهة اليمين، سيارة أخرى من الخلف، وثالثة تحاول غلق الطريق من الأمام. الفتيات محاصرات، لا مفر سوى محاولة الهروب.

وصفت رنا تلك اللحظات المرعبة قائلة: "كنت شايفة عربية النقل قدامنا، ومفيش حل غير إننا نطلع على الرصيف أو نغبط فيها.. وفعلا خبطنا فيها، وكل الزجاج اتكسر فوقينا.

وهنا هربت سيارات المطارد والضحايا الدماء تسيل من وجوههم، وأسرعت سيدة أجنبية ومصور فيديو المطاردة اتجاه الفتيات يحاولان إخراجهن من السيارة، وسط صرخات الفتيات، ونجحا في إخرجهن ونقلهم للمستشفى.

المتهمون يتحدثون عن الواقعة

في التحقيقات، حاول المتهمون إنكار نيتهم التحرش أو المضايقة: طالب الطب مازن قال: "أنا كنت راجع بيتي، وماشي في طريقي.. عديت من وراهم وروحت."

أما طالب الهندسة مهند فأقر أنه مازح الفتيات قائلا: "إيه جايين في سباق؟" لكنه أنكر المطاردة: "شفتهم خبطوا في النقل ونزلت أساعدهم."

المتهم الأول عبد الرحمن، اعترف بوجوده مع أصدقائه على الطريق لكنه أكد: "سمعنا صوت خبطة ومشينا."

شهادة السائق والمصور في حادث طريق الواحات

فيما قال سائق النقل، الذي اصطدمت به سيارة الفتيات، روى: "كنت ماشي بهدوء وسرعتي 10 كيلو بس. فجأة حسيت بخبطة جامدة، نزلت لقيت عربية فيها بنات داخلة فيا، وبعدها شفت سيارات شباب بيشغلوا الانتظار ويجروا."

أما مصور الفيديو الذي فضح المطاردة، فقال: "شوفت البنات وهما طالعين من الكافيه، والشباب وراهم بثلاث عربيات. طول الطريق كانوا بيزنقوا عليهم، لحظة الحادثة نزلت ساعدتهم، وروحت معاهم المستشفى."

ثاني جلسات محاكمة المتهمين ومحاولات التصالح

واليوم، تعقد محكمة أكتوبر ثاني جلسات محاكمة المتهمين في مطاردة طريق الواحات، في ظل إجراءات أمنية مشددة وسط حضور الضحايا وذويهم، وتأكيدهم علي رفضهم أي محاولات للصلح، بعد تلقيهم تهديدات للتنازل، وعرضوا ب100 الف جنيه لقبول التصالح.

