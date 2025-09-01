الإثنين 01 سبتمبر 2025
اليوم، أولى جلسات محاكمة أم سجدة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تنظر اليوم الإثنين محكمة القاهرة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة التيك توكر أم سجدة"، والمتهمة بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي وغسيل أموال.


وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "صانعتي محتوى أم مكة وأم سجدة " قامتا بنشر مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ خادشة للحياء، وذلك بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار مكافحة جرائم الإنترنت والتصدي للمحتوى المخالف للآداب العامة، وردت عدد من البلاغات ضد صانعتي محتوى قامتا بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وخرقًا للآداب العامة، بالإضافة إلى إساءة استخدام تلك المنصات بما يضر بالقيم المجتمعية.

مالك عقار تسكن فيه أم سجدة: مأجر لها من سنة والشقة بتاعتي

