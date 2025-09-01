بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

قضت محكمة فيدرالية في نيويورك بالسجن 6 أشهر إضافية على طبيب مصري يُدعى أشرف عمر الدرير، بعد إدانته بتهريب أكثر من 600 قطعة أثرية من مصر إلى الولايات المتحدة دون التصريح عنها في نماذج الجمارك.

وجاء الحُكم الذي أصدرته القاضية راشيل ب. كوفنر بعد تحقيق كشف عن تهريب القطع الأثرية خلال رحلات جوية بين القاهرة ومطار جون كينيدي في نيويورك عامي 2019 و2020.

ووُصف الدرير بأنه “مهرب نشط” للآثار وواجه أربع تهم تتعلق بتهريب القطع، وكانت القطع المحظورة تشمل تمائم ذهبية ونماذج خشبية من مقابر تعود إلى عام 1900 قبل الميلاد.

وقد عُثر أيضًا على مواد استخدمها في انتحال الطابع المصري وتصنيع وثائق مزورة للقطع المهربة.

كما عُثر على الرمل والأوساخ داخل العبوات عند فتحها، مما يشير إلى أن القطع تم التنقيب عنها مؤخرًا، من بين التحف التي تم بيعها في المزادات، لوحة حجرية رومانية قديمة ورأس روماني من الحجر الجيري، مما يعكس القيمة الثقافية الكبيرة لهذه القطع.

وأشار المدعي العام الأمريكي إلى أهمية محاسبة المهربين لما يلحقونه من ضرر بالكنوز الثقافية، مؤكدًا على ضرورة إعادة الآثار المستردة إلى مصر، كما أُثني على الجهود المبذولة من جهات إنفاذ القانون والدعم من مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذا السياق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.