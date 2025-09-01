إجراءات أمنية مشددة قبل بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بمطاردة طريق الواحات

شهد محيط محكمة أكتوبر إجراءات أمنية مشددة قبل بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين في مطاردة طريق الواحات.

تفاصيل ما حدث الجلسة السابقة

وخلال الجلسة الماضية وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التحرش اللفظي بالفتيات خلال قيادتهن السيارة، بالإضافة إلى التسبب في إصابتهن جراء المطاردة التي أسفرت عن اصطدام سيارتهن بمركبة نقل ثقيل، مؤكدة أن الواقعة تمت بسوء نية وتعمد.

ترافع دفاع المتهمين في حادث مطاردة فتيات طريق الواحات أمام هيئة المحكمة، وقدم دفوعه في القضية، وطالب بالإفراج عن المتهمين، وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.

وعلق محامي المتهمين على أقوال المجنى عليهم، واتهامهم الشباب بسبهم بألفاظ نابية، خلال مطاردتهم على طريق الواحات، قائلا: "المسافة بين العربيتين كانت 70 متر، إزاي سمعوا ألفاظ موجهة إليهم".

وطلب إبراهيم سعيد البسيوني دفاع ضحيتي مطاردة طريق الواحات أمام هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبة على المتهمين لما سببوه من أذى لموكلتيه، متضامنا مع طلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

كما طالب بالادعاء المدني بمبلغ مليون جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وظهرت علامات القلق والتوتر على المتهمين في واقعة مطاردة الفتيات بطريق الواحات، أثناء دخولهم قاعة محكمة جنح أكتوبر المنعقدة في جنوب الجيزة، خلال حضور حضور أولى جلسات محاكمتهم.

وحرص المتهمون على ترديد آيات من القرآن الكريم والتسبيح والاستغفار أثناء انتظارهم بدء الجلسة.

