القبض على 4 أجانب يمارسون الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض 4 أجانب، بتهمة ممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بمنطقة النزهة.

ممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة



أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قسم شرطة النزهة، تفيد إدارة شخص نادي صحي كستار لممارسة الرذيلة والأعمال المنافية للآداب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من 4 أجانب في وضع مخل لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.