شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية في القطاعين العام والخاص

وضع قانون الخدمة المدنية، ضوابط واضحة للموظفين، وحقوقهم أمام أصحاب الشركات والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة، حيث عمل قانون الخدمة المدنية على وضع ضوابط محددة للعامل وصاحب العمل، ووضع أطر قانونية لكافة التعاملات بينهما.



ترحيل الإجازات الاعتيادية

وأوضح قانون الخدمة المدنية كيفية ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين حال عدم حاجتهم إليها في خلال الفترة المحددة.

قانون الخدمة المدنية

ونصت المادة (٤٩) من قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية، على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:

١ – ١٥ يومًا في السنة الأولى، بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

٢ – ٢١ يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

٣ – ٣٠ يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

٤ – ٤٥ يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين.

وضع الموظفين ذوي الإعاقة

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

إجراءات زيادة مدة الإجازة

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.