الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حماقي عن حفله في الساحل الشمالي: "ليالي الصيف جميلة بمراسي"

محمد حماقي، فيتو
محمد حماقي، فيتو

احتفى المطرب محمد حماقي بحفله الذي أحياه أمس في مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

 

ونشر حماقي اليوم صورا جديدة من كواليس الحفل عبر حسابه على منصة إكس وعلق قائلا: “ليالي الصيف مختلفة في مراسي”.

 

وكان محمد حماقي أحيا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

 

وقدم حماقي باقة من أنجح أغانيه مثل: أجمل يوم، من قلبي بغني، لا ملامة، يا فاتني، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

 

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي 

وشهد حفل محمد حماقي موقفا إنسانيا للمطرب، حيث أوقف الحفل بسبب رؤيته لطفل رضيع وطلب من أسرته أنها تضع شيئا في أذنه لحمايته بسبب الصوت العالي في الحفل. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماقي محمد حماقي حفل حماقي بالساحل الشمالي مراسي

الأكثر قراءة

قبل محاكمتها، نص أقوال أم سجدة في التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

هل يتطلب التجديد لـ عمرو حسني قائما بأعمال رئيس الرقابة الإدارية موافقة النواب؟

ارتفاع الطماطم والبطاطس والبصل، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أخبار مصر: اليوم تطبيق قانون العمل الجديد، صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة، نص أقوال أم سجدة المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع البوري والجمبري في سوق العبور

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

هذه الالتزامات على وسائل الإعلام في التعامل مع الفتاوى

خدمات

المزيد

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

تعرف على إجراءات محاكمة الأطفال وأماكنها والعقوبات المقررة

مواصفات سيارات لكزس LX وRX في السوق المصرية

ضوابط احتفاظ عضو مجلس النواب بوظيفته وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads