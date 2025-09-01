حماقي عن حفله في الساحل الشمالي: "ليالي الصيف جميلة بمراسي"

احتفى المطرب محمد حماقي بحفله الذي أحياه أمس في مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

ونشر حماقي اليوم صورا جديدة من كواليس الحفل عبر حسابه على منصة إكس وعلق قائلا: “ليالي الصيف مختلفة في مراسي”.

وكان محمد حماقي أحيا حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير.

وقدم حماقي باقة من أنجح أغانيه مثل: أجمل يوم، من قلبي بغني، لا ملامة، يا فاتني، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

وشهد حفل محمد حماقي موقفا إنسانيا للمطرب، حيث أوقف الحفل بسبب رؤيته لطفل رضيع وطلب من أسرته أنها تضع شيئا في أذنه لحمايته بسبب الصوت العالي في الحفل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.