جدول جلسات الوطنية للصحافة لمناقشة تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي

تستكمل الهيئة الوطنية للصحافة جلسات الاستماع لأفكار وخطط تطوير المحتوى الإعلامي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وفي خامس جلساتها، تستضيف الهيئة مساء الأربعاء المقبل نخبة من خبراء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام، لمناقشة ورقة تطوير المحتوى التي أعدتها لجنة متخصصة.

كما تفتتح الهيئة الأسبوع المقبل لقاءً موسعًا مع مجموعة من شباب الصحفيين في الصحف القومية، إلى جانب نظرائهم المهتمين بالمحتوى والصحافة الإلكترونية في المؤسسات القومية.



ويعقب ذلك لقاء مع نخبة من خبراء الإعلام في الجامعات المصرية، بهدف وضع اللمسات النهائية على ورقة تطوير المحتوى الإعلامي، وفي القلب منه المحتوى الصحفي.



وأكدت الهيئة أنها تتلقى مقترحات التطوير من جميع الصحفيين عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال التسليم المباشر للأمانة العامة.

