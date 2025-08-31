15 دقيقة سلبية بين ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يتعادل فريق ليفربول مع نظيره آرسنال بنتيجة 0-0، بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "آنفيلد" في قمة مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل ليفربول أمام أرسنال

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: سوبوسلاي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوش كيركيز.

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، ريان جرافينبيرخ، فلوريان فيرتز،

في خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو، محمد صلاح

تشكيل ارسنال ضد ليفربول

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تيمبير.

خط الوسط: ديكلان رايس، ميرينو، مارتن زوبيمندي.

خط الهجوم: مارتينيلي، فيكتور جيوكيريس، نوني مادويكي.

ويسعى كلا الفريقين لاقتناص الفوز، ليفربول من أجل حصد مزيد من النقاط في مشوار الحفاظ على لقب البريميرليج، وآرسنال من أجل فرصة التتويج باللقب الغائب منذ عام 2004.

وحقق نادي ليفربول فوزًا في الجولة الأولى أمام بورنموث، برباعية لهدفين، وتمكن من تحقيق فوز قاتل أمام نيوكاسل بالجولة الثانية 3-2، وكانت نتيجة المباراة أمام نيوكاسل تشير لتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما، لكن في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نجح البديل نجوموها في تسجيل هدف الفوز لليفربول.

وتغلب آرسنال في الجولة الأولى على مانشستر يونايتد بهدف دون مقابل، وبالجولة الثانية حقق فوزًا عريضًا أمام ليدز يونايتد بخماسية دون رد.

يمتلك آرسنال 6 نقاط ويتواجد في المركز الثاني بالترتيب، وليفربول أيضًا لديه 6 نقاط ويتواجد في المركز الرابع.

