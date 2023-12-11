مي عمر تشوق الجمهور لدورها في فيلم الغربان: هتتخضوا

تستعد الفنانة مي عمر، للمشاركة في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" وتشارك في بطولة فيلم "الغربان" الذي وصفته أنه سيفاجئ الجمهور.

في هذا السياق، قالت مي عمر في لقاء مع et بالعربي عن فيلم "الغربان": "عصر قديم إنتاج ضخم جدا وصورة مختلفة حاجة مشوفتهاش قبل كده في الوطن العربي كله من إخراج أستاذ ياسين حسن وبطولة عمرو سعد أنا مبسوطة طالعة بشخصية مختلفة وشكل مختلف هو حاجة لما تتفرجوا عليها هتتخضوا".

Advertisements

على الجانب الآخر، كانت احتفلت الفنانة مي عمر بعيد زواجها بالمخرج محمد سامي على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

مي عمر تحتفل بعيد زواجها من محمد سامي

ونشرت مي عمر صورة برفقة زوجها المخرج محمد سامي وعلقت عليها قائلة: "ذكرى سنوية سعيدة يا حبيبي".

ومن ناحية أخرى، ينتظر محبو وعشاق الفنانة مي عمر أحدث أعمالها وهو مسلسل جديد يحمل اسم نعمة الأفوكاتو وهو عمل من إخراج زوجها محمد سامي.

قصة مسلسل نعمة الافوكاتو

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة هي شخصية جديدة تقدمها مي لأول مرة في الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.

أبطال نعمة الأفوكاتو

ويشارك في مسلسل نعمة الأفوكاتو عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبو رية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

استمرار تصوير نعمة الأفوكاتو

ويواصل أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو بقيادة محمد سامي، تصوير المشاهد الداخلية للعمل بأحد الإستوديوهات بالقاهرة، حيث أعد المخرج محمد سامي جدول زمني مكثف للانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل في شهرين فقط، خاصة أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

ووضع محمد سامي ذلك الجدول رغم صعوبته حتى يستطيع تصوير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة الذي من المفترض أن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، قبل ان تكون هناك بعض الآراء بتأجيل المسلسل إلي عام 2025.

أحمد زاهر

وكان الفنان أحمد زاهر قد نشر مجموعة من الصور من كواليس مسلسل "نعمة الأفوكاتو" ظهر فيها برفقة الفنانة مي عمر، معلنًا بداية تصوير العمل.

وعلق الفنان أحمد زاهر على عبر حسابه على موقع الصور الشهير إنستجرام قائلًا: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم تصوير في مسلسل نعمة الأفوكاتو.. انتظرونا في رمضان 2024 ".

مسلسل علاقة مشروعة

وكانت الفنانة مي عمر قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "علاقة مشروعة" رفقة النجم ياسر جلال، حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، بالإضافة إلى عدد من كبار نجوم الفن من بينهم داليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.