ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حكومة الدبيبة توصلت إلى اتفاق مع جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي الليبي يقضي بتسليم مطار معيتيقة الدولي إلى جهة مدنية تحددها الحكومة.

اتفاق بين حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي بتسليم مطار معيتيقة لجهة مدنية

ويشمل الاتفاق أيضًا تعيين آمر جديد للشرطة القضائية لتولي إدارة السجن داخل مجمع المطار، بينما تتواصل المشاورات بين الجانبين حول آليات التنفيذ ومراحلها بما يضمن تطبيق الترتيبات المتفق عليها دون أي خروقات أمنية.



وفيما سبق أفادت وسائل إعلام ليبية بأن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، توصلا إلى إطار عام توافقي يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتفعيل العمل المؤسسي في العاصمة طرابلس، بما يراعي التشريعات النافذة والمعايير الدولية.

