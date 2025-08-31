الأحد 31 أغسطس 2025
مكتبة الإسكندرية تشارك في تدريب الدفعة الأولى من أبناء البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة

شاركت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة في تدريب أبناء الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة والبالغ عددهم 100 طالب وطالبة.

ياتى ذلك في ضوء التعاون المثمر والمستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.


نظم المركز ورشة عمل "أصلك مستقبلك.. نعتز بتراثنا"، التي تجمع بين عظمة الماضي وابتكار المستقبل. بدأت الورشة برحلة عبر الزمن مع عرض "بانوراما التراث" الذي يسلط الضوء على الحضارة المصرية عبر العصور، 

 

وشمل الجزء الثاني من الورشة نشاط يستهدف تحديًا لإعادة بناء نماذج للساعة المائية والإسطرلاب، يتعلم فيه المشاركون المبادئ الفيزيائية ثم يعملون في فرق لبناء ومعايرة هذه الأدوات القديمة، محاكين بذلك دقة وعبقرية المصريين القدماء.
 

وقد سبق تلك الورشة المشاركة في فعاليات خارجية أقيمت بمجمع الأديان بمصر القديمة والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث عقدت ورشة طيارة ورق ونفذت فيها طائرات ورقية حملت أشكال زخارف فنية تعبر عن الخط الزمني الفني للحضارة المصرية. كما أقيمت ورشة عمل "الأمير والأقدار... قادش وأول معاهدة سلام“ القصة التاريخية الموثقة للملك القائد رمسيس الثاني وصراعه في معركة قادش.

واختتمت الورش التدريبية برسالة تؤكد أن الاعتزاز بالتراث هو دافع لبناء المستقبل بروح الإبداع ذاتها، وتأتي مشاركة مكتبة الإسكندرية من خلال قطاعاتها ومراكزها المتخصصة تجسيدًا لتضافر جهود مؤسسات الدولة المصرية كافة، في رعاية الطفل والنشء، وتوفير بيئة متكاملة لصناعة قادة المستقبل.

