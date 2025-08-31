الضابط "شهبور" ينهي أسطورة "بلطجي كعبيش" في مواجهة الأسلحة البيضاء والبدلة الميري

لم تكن مجرد معلومة عابرة تلك التي وصلت للنقيب أحمد إيهاب شهبور، معاون مباحث قسم شرطة الهرم.

كان الاتصال الهاتفي من أحد المصادر السرية يشير إلى أن "أسطورة" بلطجي كعبيش، طارق حسين، المعروف بطارق هاني، يستعرض قوته من جديد. هذه المرة، لم يكن مجرد تهديد، بل كان يلوّح بمطواة وسيف، في وجه المارة، ناشرًا الرعب في شارع الشهيد أحمد حمدي بالطوابق.



المنطقة تعرف جيدًا هذا الاسم، وتعرف أن مواجهته ليست بالأمر السهل. فطارق ليس مجرد بلطجي عادي، بل هو مسجل خطر له ٦ قضايا سابقة، يتقن ببراعة لغة العنف و"الاستعراض" بالأسلحة البيضاء.



دون تردد، انطلق النقيب شهبور نحو موقع البلاغ. لم تكن مواجهة تقليدية، بل كانت كمعركة سينمائية، حيث لا يوجد مجال للاستهتار او الخطأ. الضابط، في مواجهة مباشرة مع بلطجي يمتلك خبرة في الترهيب والقتال.



وما ان وصل النقيب إلى المكان، حتى أبصر المتهم وهو يلوح بسلاحه الأبيض مرات عديدة. في لحظة خاطفة، تصرف الضابط بحرفية عالية. لم يمنح "طارق" فرصة للتهرب أو المقاومة. تمكن من شلّ حركته وانتزاع السلاح من يده، ليكتب بذلك نهاية لأسطورة البلطجي الذي أرعب المنطقة. وخلال التفتيش، عثرعلى كيس بلاستيكي يحتوي على 36 كيسا صغيرا من مادة صفراء، تبين لاحقًا أنها مخدر "إندازول كاربوكساميد"، ومبلغ مالي كبير.

مواجهة أخرى في المحكمة: الدفاع في مرمى القاضي

في قاعة المحكمة، انتقلت المواجهة من الشارع إلى ساحة القانون، حيث استمعت المحكمة إلى شهادة النقيب شهبور، لكن الدفاع كان له رأي آخر. دفع المحامي ببطلان القبض والتفتيش، مستندًا إلى "انتفاء حالة التلبس"، وأن الضابط لم يكن لديه سبب كافٍ للقبض على المتهم. كما شكك الدفاع في رواية الضابط، مدعيًا أن الواقعة "غير معقولة" وأن شهادة الضابط لا يمكن الاعتماد عليها وحده.



لكن القاضي أيمن محمد عبد الحكم، رئيس محكمة جنايات الجيزة، دائرة الهرم، كان حاسمًا في حكمه. فقد فند كل دفع من دفوع الدفاع بدقة قانونية لا تقبل الجدل. أوضح أن "التلبس" حالة موضوعية تقدرها المحكمة، وأن رؤية الضابط للمتهم وهو يلوّح بالسلاح الأبيض هي بحد ذاتها حالة تلبس بجريمة. وأضاف أن "معقولية الواقعة" و"انفراد الضابط بالشهادة" هي أمور تقديرية، وأن المحكمة اطمأنت إلى صدق رواية الضابط وسلامة إجراءاته.



في النهاية، قضت المحكمة بإدانة المتهم طارق حسين، بالسجن المشدد ٧ سنوات وغرامة ٢٠٠ الف جنيه ومصادرة الأسلحة والمخدرات، لتنتهي بذلك أسطورة "بلطجي كعبيش".

