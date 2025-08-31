الأحد 31 أغسطس 2025
محافظات

الانضباط المروري أولوية قصوى بالدقهلية

حملات مرورية بالمنصورة،
حملات مرورية بالمنصورة، فيتو

شنّت الإدارة العامة لمرور الدقهلية اليوم بقيادة العميد حاتم طه حملات مرورية موسعة ومفاجئة لضبط الحالة المرورية بشوارع مدينة المنصورة، وضمان التزام سائقي سيارات التاكسي والسرفيس بالتعريفة المقررة وتشغيل العداد، ومنع تقسيم الخطوط بشكل عشوائي يضر بالمواطنين.

حملات مرورية موسعة ومفاجئة لضبط الحالة المرورية

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبالتنسيق مع اللواء عصام هلال مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية.

الانضباط المروري أولوية قصوى، والمحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات

وخلال الحملة، شدد " المحافظ " على أن الانضباط المروري أولوية قصوى، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات، موجهًا لمدير إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الركاب.

الاماكن المستهدفة في الحملة 

وشملت الحملة شارع المشاية السفلية أمام نادي الحوار ونادي الشرطة، وشارع الجيش أمام مبنى المحافظة ومصر للطيران، وشارع قناة السويس أمام مديرية الأمن القديمة، حيث أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، واتخاذ قرارات فورية لضبط منظومة المرور.

الهدف من الحملة هو فرض الانضباط المروري

وأكد اللواء "مرزوق " في تصريحاته أن الهدف من الحملة هو فرض الانضباط المروري وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات المفاجئة ستستمر خلال الفترة القادمة لتغطية جميع مراكز ومدن المحافظة، ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تضر بالمواطن أو تعيق الحركة المرورية.

ارقام الشكاوي لمحافظة الدقهلية 

وتؤكد المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية بالمحافظة، لتلقي أي شكاوى على الأرقام التالية:
0502316644 - 0502314880 - 0502327792 من الهاتف الأرضي أو المحمول، وكذلك على رقم 114 من الهاتف الأرضي.

