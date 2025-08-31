هيئة عائلات الأسرى تواصل الاحتجاج وتطالب بصفقة لعودة ذويهم

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنقف الليلة أمام مقر وزارة الدفاع لنقاتل ضد الإهمال ومن أجل صفقة شاملة وإنهاء الحرب.



مظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين

وأضافت هيئة عائلات الأسرى: لا خيار أمامنا إلا الخروج للشارع، فنحن من سيعيد "المخطوفين" وينهي الحرب.

وبالأمس السبت أفادت وسائل إعلام عبرية، بتظاهر الآلاف في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

حكومة نتنياهو تريد حربا أبدية

قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، إن وجهة حكومة نتنياهو هي حرب أبدية وتقديم الرهائن قربانا خلافا لرغبة الشعب.

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: ثمة خيار جدي على الطاولة لإعادة الرهائن ومنع مقتل مزيد من الجنود.

