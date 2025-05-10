وفود دولية رفيعة المستوى تزور المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية خلال الأيام الماضية عددًا من الشخصيات الدولية البارزة والوفود الرسمية، وذلك في إطار دوره الحضاري والثقافي كوجهة بارزة لزوار مصر من مختلف أنحاء العالم.

الزيارة الرسمية للمتحف القومي للحضارة المصرية

وكان من بين الزائرين كانديا كامسيوكو كمارا رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية كوت ديفوار، حيث كان في استقبالها الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي اصطحبها في جولة شملت قاعات العرض المختلفة، وعلى رأسها قاعة المومياوات الملكية.



وأبدت رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية كوت ديفوار إعجابها الشديد بما يحتويه المتحف من كنوز أثرية نادرة تمثل عراقة الحضارة المصرية، وأشادت بأسلوب العرض المتحفي العصري الذي يبرز التاريخ المصري بأسلوب يجمع بين الحداثة والأصالة.

وفي سياق متصل، استقبل المتحف عددًا من الوفود الرسمية المشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي تستضيفه وترأسه مصر خلال الفترة من مايو 2024 حتى ديسمبر 2025.

وشملت الزيارات روس جاليشندرا، نائب وزير الخارجية بمملكة تايلاند، على رأس وفد رفيع من وزارة الخارجية التايلاندية، حيث كان في استقبالهم الدكتور الطيب عباس، واصطحبهم في جولة داخل المتحف تعرفوا خلالها على أبرز مقتنياته الأثرية.

الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي

كما استقبلت فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، كلا من حذيفة رحمن، وزير الدولة للثقافة بجمهورية باكستان، ومحمد فرحاد الإسلام، المدير العام لإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية في بنجلاديش، حيث تعرفوا على مكونات المتحف وقاعاته المختلفة، وأعربوا عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من مقتنيات نادرة وتقنيات عرض متقدمة.

وأكد الدكتور الطيب عباس، خلال هذه الزيارات، على أن المتحف القومي للحضارة المصرية يواصل أداء رسالته العالمية في حفظ وعرض التراث المصري بأسلوب علمي ومعاصر، لافتًا إلى أن المتحف يمثل واجهة حضارية وثقافية لمصر تعكس مكانتها التاريخية وريادتها الثقافية.

وفي ختام جولتهم، أعرب الضيوف عن بالغ تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وانبهارهم بما شاهدوه من ثراء حضاري يعكس عظمة مصر ومكانتها المتميزة على الساحة الدولية.

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