الأربعاء 05 مارس 2025
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أخبار مصر

تعرف على مواعيد زيارة المتحف القومي للحضارة خلال شهر رمضان

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

يواصل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبال زائريه خلال المواعيد الجديدة لشهر رمضان المبارك والتي تبدأ من الساعة الـ9 صباحا وتستمر حتي الـ4 عصرا، علي أن يكون آخر موعد لبيع التذاكر في الـ3 مساء.

قاعات العرض الرئيسية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

ويعرض المتحف القومي للحضارة المصرية العديد من القطع الآثرية الفريدة أبرزها ما يتم عرضه بقاعة المومياوات الملكية والتي تعرض ١٧ مومياء لملك و٣ مومياوات لملكات من مصر الفرعونية، داخل قاعة مخصصة لهم، وذلك بعد نقلهم من المتحف المصري بالتحرير في احتفالية مهيبة.

كما يضم المتحف العديد من قاعات العرض الآخري وابرزها قاعة النسيج المصري والتي تعرض ما يقرب من 600 قطعة أثرية تمثل رحلة تطور الأقمشة المصرية وصناعة النسيج علي مراحل كبيرة من التاريخ، فضلا عن عرض عدد من  الآثار الملكية الحديثة والأزياء والمجوهرات والملابس الرائعة من مصر القديمة.

تعيين رئيس جديد لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين الدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، رئيسا تنفيذيا لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية لمدة عام.

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