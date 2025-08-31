تفاصيل مثيرة في نشوب مشاجرة بالخرطوش في الجيزة

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط نشوب مشاجرة بسبب معاكسة فتاة، مما تسبب في إصابة خراط وجزار برش خرطوش في الصدر.

مشاجرة بالخرطوش في الوراق



البداية كانت بتلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من رئيس قطاع شمال الجيزة، العميد محمد ربيع، يفيد فيه نشوب مشاجرة بين طرفين، طرف أول خراط 25 سنة، وجزار 40 سنة، مصابان برش خرطوش في الصدر والجسم، طرف ثاني عامل 29 سنة، جزار 30 سنة، ومبلط 27 سنة، بحوزته فرد خرطوش، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الأول والثالث لإقدامه على معاكسة شقيقة الأول في الشارع تطورت إلى مشاجرة.

وألقى خلال المشاجرة الطرفان الطوب، وأطلق الخامس عيارا ناريا من سلاح بحوزته، أسفر عن إصابة الطرف الأول، والقي القبض على أطرافها، وتولت النيابة التحقيق.

