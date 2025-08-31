كلية الاقتصاد بالجامعة البريطانية توقع خطاب تعاون لتوفير تدريب عملي للطلاب

وقعت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال بـالجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة هادية فخر الدين، عميد الكلية، خطاب تعاون استراتيجي، مع إحدى الشركات العقارية، وذلك لدعم الابتكار وتأهيل الكفاءات الشابة لسوق العمل، وتوفر فرص تدريب عملي لطلاب الكلية (BAEPS) لاكتساب خبرات عملية مباشرة مما يعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل.

جاء ذلك بحضور، عميد ﻛﻠﻴﺔ الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، والرئيس التنفيذي للشركة، والدكتورة أماني خضير، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع ورئيسة قسم العلوم السياسية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وعدد من القيادات وعدد من الأساتذة بالكلية.

ويهدف هذا التعاون إلى إرساء إطار تعاون شامل بين الطرفين لتعزيز الأهداف المشتركة في مجالات الخدمات المجتمعية، الاستدامة، والتعلم التجريبي للطلاب، بما يسهم في صقل خبراتهم العملية وتأهيلهم لسوق العمل.

تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة لطلاب الجامعة البريطانية

يشمل التعاون تطوير برامج تدريبية متخصصة، وتنظيم ورش عمل وندوات مشتركة، إلى جانب تنفيذ مشروعات بحثية مبتكرة وإعداد دراسات حالة تواكب تطورات إدارة الأعمال، فضلًا عن توفير الشركة فرص تدريب عملي لطلاب الكلية في مجالات تنسيق المشروعات والإدارة، وستشارك بخبرائها في تقديم محاضرات تفاعلية داخل الحرم الجامعي، بينما تشجع الكلية طلابها على الانخراط في أنشطة تطوعية ومجتمعية بالتعاون مع الشركة.

وأكدت الدكتورة هادية فخر الدين، عميد الكلية، أن هذه الشراكة تعزز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، وتسهم في تمكين الطلاب من خلال التعلم التجريبي وربطهم مباشرة بسوق العمل.

وأشارت الدكتورة أماني خضير، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أن الشراكة تأتي ضمن جهود الكلية لربط طلابها ببيئة العمل وتزويدهم بخبرات عملية تدعم مسيرتهم المهنية.

