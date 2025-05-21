الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف طلاب إدارة الأعمال من هارفارد (صور)

طلاب هارفارد بالجامعة
طلاب هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
ads

استضافت كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا جلسة خاصة لـ 66 طالبًا زائرًا من طلاب ماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد لإدارة الأعمال كجزء من مشروعهم التطبيقي العالمي الختامي لبرنامج "فيلد" (FIELD Global Capstone).

طلاب هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
طلاب هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 

 

عُقدت الجلسة، التي حملت عنوان " جلسة عرض نتائج التفاعل مع العملاء ”في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة وجمعت طلاب ماجستير إدارة الأعمال من هارفارد وطلاب كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، ورواد أعمال، وشركاء من الجامعة، لمناقشة التفاعل مع العملاء في العالم الحقيقي واستكشاف فرص الأسواق الناشئة.

افتُتحت الجلسة بكلمة ألقاها وزير الخارجية المصري الأسبق سامح شكري، واختتم بحفل استقبال أتاح للمشاركين فرصة لتبادل الأفكار والرؤى والتواصل، والاحتفال بالتزامهم المشترك بالتعليم وريادة الأعمال والابتكار. 

طلاب هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
طلاب هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 

 

وعلّق شريف كامل، عميد كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال قائلًا: "يسر كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال التعاون مجددًا مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال في بناء قادة الأعمال العالميين المستقبليين".

وأضاف: "يُجسّد تبادل الأفكار ووجهات النظر خلال هذه الجلسة قوة التعلم عبر الحدود والابتكار والفرص المتاحة للتعاون من أجل مستقبل أفضل".

 

تفاصيل المشروع التطبيقي لبرنامج فيلد لإدارة الأعمال

يُعد المشروع التطبيقي العالمي الختامي لبرنامج "فيلد" التابع لكلية هارفارد لإدارة الأعمال مقررًا إلزاميًا لطلاب السنة الأولى في ماجستير إدارة الأعمال حيث يحفزهم على القيادة وتقديم قيمة في سياقات غير مألوفة. 

طلاب هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
طلاب هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 

وفي هذا العام، 2025، يسافر الطلاب إلى 15 مدينة حول العالم، ويعملون مع مؤسسات عالمية شريكة، ويتفاعلون مع مؤسسات رائدة مثل كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال لاكتساب فهم أعمق للأسواق المتنوعة. خلال فترة وجودهم في القاهرة، عمل طلاب كلية هارفارد لإدارة الأعمال بشكل وثيق مع شركات مصرية بارزة في مشاريع عملية تهدف إلى تطوير منتجات أو خدمات أو تجارب عملاء جديدة.

ويقول جو فولر، رئيس هيئة التدريس في المشروع: "نحن ممتنون للغاية لكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال على شراكتهم حيث يُضيف هذا التعاون قيمةً كبيرة لتعلم طلابنا، ويعكس مستوى التفاعل العالمي الذي نسعى جاهدين إلى ترسيخه في كلية هارفارد للأعمال".

طلاب هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 
طلاب هارفارد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 

 

قدم عرض نتائج التفاعل مع العملاء لطلاب كلية هارفارد للأعمال الفرصة لمشاركة أفكارهم الأولية والحصول على ملاحظات من الطلاب المشاركين من كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال، الذين أثبتت معرفتهم العميقة بالسوق المحلي أهميتها الكبيرة. ومن خلال استضافة هذا الحدث، أكدت كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال التزامها بشراكتها مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، مما أتاح للطلاب فرصًا قيّمة للتعرّف على العالم والنمو المهني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية أنسي ساويرس كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة كلية هارفارد كلية هارفارد لإدارة الأعمال

مواد متعلقة

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة: نأمل في تشكيل مستقبل لتحول رقمي شامل وأخلاقي وعادل

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تُطلق دبلومة في سلامة العمليات لقطاع الطاقة المصري

جامعة هارفارد تسعى لبيع أصولها بعد قرار الإدارة الأمريكية قطع التمويل

الجامعة الأمريكية تحتفل بإطلاق اسم "أنسي ساويرس" على كلية إدارة الأعمال

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضي وعقارات لتنفيذ 5 طرق

تعديلات جديدة على قانون التعليم تشمل إضافة مسار للثانوية المهنية

طلبات الرئيس

بالصراخ والبكاء الشديد، الهنود يودعون بقرتهم المقدسة بالورود والطبول (فيديو)

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا مهمًا

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 5268 جنيها

المزيد

انفوجراف

بعد 26 سنة زواج و3 أبناء.. طلاق أحمد السقا ومها الصغير (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، ماذا يفعل الحاج في أيام التشريق؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تحذر الشباب من مشاهدة المحتوى الإباحي: طريق للإدمان والظلام النفسي

«فإذا فرغت فانصب»، محمد سيد طنطاوي يوضح كيفية استغلال أوقات الفراغ

المزيد
الجريدة الرسمية