أخبار مصر

رابط الاستعلام عن موعد امتحانات المتقدمين لمسابقة مياه الشرب والصرف الصحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان خوض الامتحان للمتقدمين في مسابقة شغل عدد 36 وظيفة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي هنا.
 
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  أعلن عن هذه المسابقة في 30 يناير الماضي، وتم فتح باب التقديم في الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس الماضي.


ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين الالتزام بالتعليمات الموجودة بصفحة الاستعلام على موقع بوابة الوظائف الحكومية من هنا.

