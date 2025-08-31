«الناصري»: رفض منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني باجتماعات الأمم المتحدة انحياز سافر لإسرائيل

وصف المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب العربي الناصري، إقدام الولايات المتحدة على رفض منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بأنه فضيحة سياسية مدوية، وانهيار أخلاقي للإدارة الأمريكية التي تخلت نهائيًا عن أي ادعاءات بالدفاع عن الديمقراطية أو الالتزام بالقانون الدولي.



الحقوق الفلسطينية المشروعة

وأكد المستشار محسن جلال، في تصريح لـ"فيتو"، أن هذا التصرف يكشف انحيازًا سافرًا للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة، موضحا أن حرمان الفلسطينيين من إيصال صوتهم عبر منبر الأمم المتحدة ليس مجرد قرار إداري، بل هو استهداف مباشر لحق شعب بأكمله في الدفاع عن قضيته أمام المجتمع الدولي، كما أنه يوجه ضربة لمصداقية المنظمة الدولية ذاتها التي يفترض أن تكون ساحة عادلة لتناول قضايا الشعوب.

أمريكا.. وسياسة الكيل بمكيالين

وواصل حديثه قائلا: إن السلوك الأمريكي يمثل نموذجًا صارخًا لسياسة الكيل بمكيالين، حيث يفتح المجال أمام إسرائيل لترويج روايتها وتزييف الحقائق، بينما يُغلق الباب أمام أصحاب الأرض الشرعيين، في انتهاك واضح لكل القيم الإنسانية التي تتغنى بها واشنطن، والتى سقط قناعها الزائف في عهد ترامب في انحياز واضح لإسرائيل على حساب الحق الفلسطيني من خلال الضوء الأخضر الذي يمنحه ترامب لنتنياهو لارتكاب جرائمه.



وتابع، أن هذه الخطوة الامريكية تأتي امتدادًا لمسلسل القمع السياسي ضد الفلسطينيين، ومحاولة لعزل روايتهم وتغييبها عن المجتمع الدولي، في وقت يتعرضون فيه لحملة منظمة من الانتهاكات والجرائم.



وأضاف نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، أن هذا الموقف ليس قرارًا عابرًا بل هو عدوان سياسي خطير يستهدف تصفية الرواية الفلسطينية وإضعاف الموقف الرسمي للسلطة الوطنية والرئيس محمود عباس.

وشدد على أن هذه الخطوة لن تمنع الحقيقة من الوصول إلى الضمير العالمي، بل ستفضح واشنطن أمام الرأي العام الدولي باعتبارها قوة تستخدم نفوذها لقمع الشعوب وخدمة الاحتلال الإسرائيلي.



