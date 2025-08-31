وزير الإسكان يتابع مشروع المماشى السياحية بمدينة ٦ أكتوبر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشى السياحية بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.

واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى السياحية بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.

واستعرض المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالمشروعات القائمة بالمماشي السياحية بالمدينة والتي تضم مباني مولات ومحال تجارية ومباني مطاعم وغيرها، كما تضم مسطحات خضراء وأماكن جلوس عامة، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المماشي الجاري تنفيذها.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على عدم السماح بالتعدي على الطريق والذي يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار متابعة تطبيق والالتزام بالضوابط الموضوعة والهدف المرجو من تلك المشروعات.

المناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان

كما تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق بمساحة 2560 فدانا بالمناطق الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، والجاري تنفيذها في إطار توفير بنية أساسية جاذبة للاستثمار ودعم الصناعة والإنتاج.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وتكثيف المتابعة الميدانية لتذليل أي عقبات، وتنفيذ المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة وطبقًا للجداول الزمنية المقررة.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن إجمالي أطوال شبكات المياه بمناطق التطوير 79790 مترا، وإجمالي شبكات الصرف 14410 امتار، وأطوال الطرق 962000 متر، وتشمل الأعمال الجاري تنفيذها أعمال رصف وتطوير شبكات الطرق (الأسفلت) إلى جانب إحلال وتجديد مرافق المياه والصرف بـ4 مناطق صناعية.

وتفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، ومسئولو الجهاز، أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعيةA`1 وA2 وA`3، موضحًا أن خطة التطوير تشمل إعادة التأهيل الكامل لطبقات الأساس، يليها فرش الطبقة الرابطة ثم الطبقة السطحية النهائية من الأسفلت، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والقدرة على استيعاب الحمولات المرورية الثقيلة الناتجة عن حركة النقل والشاحنات داخل المناطق الصناعية.

كما تفقد رئيس الجهاز، أعمال إحلال وتجديد خطوط وشبكات المرافق بالتوازي مع عمليات الرصف، لضمان استدامة البنية التحتية وعدم الحاجة إلى أي أعمال تكسير مستقبلية، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين، ويعزز من قدرة المدينة الصناعية على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه، أن هذه الأعمال تُنفذ وفق برنامج زمني محدد وبأعلى المعايير الفنية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية، في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير المدن الصناعية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

