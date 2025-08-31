الأحد 31 أغسطس 2025
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع صرف صحي شنو بعد انتظار 20 عاما (صور)

افتتاح محطة صرف بشنو
افتتاح محطة صرف بشنو بكفرالشيخ

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مشروع محطة رفع الصرف الصحي بقرية شنو، بمركز كفر الشيخ، على مساحة 700م²، وسط إشادات كبيرة من أهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الإنجاز الذي طال انتظاره قرابة 20 عامًا.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندس محمد الوكيل، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ: إن افتتاح المحطة الجديدة يؤكد حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تخدم المحطة حوالي 11.5 ألف نسمة من أهالي القرية، وتعمل بقدرة تصل إلى 100 لتر/ثانية، كما تضم المحطة خط طرد بطول 5 كيلو و350 متر، وشبكة انحدار بطول 13.5 كيلو متر، على مساحة 700م2، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

أكد محافظ كفرالشيخ خلال الافتتاح أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًّا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن تشغيل المحطة بعد توقف لسنوات يمثل رسالة أمل لكل القرى المستهدفة، ويؤكد على استمرار العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

