محافظ الجيزة يتفقد منطقة أبو قتادة ببولاق الدكرور (فيديو)

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة ميدانية صباح اليوم في منطقة أبو قتادة بحي بولاق الدكرور، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات الأهالي ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة.

وخلال الجولة، أكد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة مثل بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تستهدف تحسين شبكات الطرق الداخلية، ورفع كفاءة المرافق العامة، وإزالة التعديات على حرم الطريق لتحقيق سيولة مرورية داخل الأحياء.

تكثيف حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات

كما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات أولًا بأول، إلى جانب متابعة أعمال الرصف وإعادة تأهيل الشوارع الجانبية، بما يسهل حركة المواطنين ويعزز من الشكل الحضاري للمنطقة.

وخلال تفقده لعدد من الشوارع، استمع المحافظ إلى مطالب السكان المتعلقة بزيادة الإنارة العامة، وتحسين شبكات الصرف الصحي، مؤكدًا أنه سيتم التنسيق مع الأجهزة المعنية لحل تلك المشكلات في أسرع وقت ممكن.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن جولاته الميدانية المتواصلة تأتي في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاطلاع على واقع الأحياء على الطبيعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو احتياجات جماهيرية.

