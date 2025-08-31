كسر بماسورة حريق تغرق شارع المحكمة بميت غمر وفرق الطوارئ تتدخل (صور)

شهد شارع 26 يوليو بجوار المحكمة بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، كسر ماسورة حريق تسببت في غرق شارع المحكمة مدخل ميت غمر بالمياه.

التعامل الفوري مع أي طوارئ أو أعطال بالشبكات الخدمية

وفي إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بضرورة التعامل الفوري مع أي طوارئ أو أعطال بالشبكات الخدمية المختلفة، وسرعة التدخل لمعالجة المواقف الطارئة حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحياة اليومية، وبمتابعة مباشرة من اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وبحضور أحمد حجازي نائب رئيس المركز.

إصلاح كسر بماسورة الحريق بشارع 26 يوليو بجوار المحكمة بمدينة ميت غمر

حيث تمت متابعة أعمال إصلاح كسر بماسورة الحريق بشارع 26 يوليو بجوار المحكمة بمدينة ميت غمر، حيث تم الدفع بالفرق المختصة والمعدات اللازمة للانتهاء من الإصلاح في أسرع وقت ممكن لتأمين المنطقة وضمان عودة الأمور لطبيعتها.

الاستجابة الفورية لأي أعطال أو طوارئ

وأكد اللواء أنور عثمان رئيس المركز، على جميع الجهات التنفيذية وشركات المرافق بضرورة الاستجابة الفورية لأي أعطال أو طوارئ، ومتابعة أعمال الصيانة بشكل دوري منعًا لتكرار مثل هذه المواقف.

التواجد الميداني المستمر

يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم على تنفيذ توجيهات محافظ الدقهلية بضرورة التواجد الميداني المستمر، والتعامل الفعال مع الأحداث أولًا بأول، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

أعمال المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة

تؤكد رئاسة مركز ومدينة ميت غمر أن أعمال المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة، للتأكد من تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.